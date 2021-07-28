Хоч не принцеса, але доньку принца Гаррі та Меган Маркл таки внесли в чергу на корону
Дівчинка може претендувати на титул королеви
Сайт Букінгемського палацу офіційно оприлюднив інформацію про те, що новонароджену доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет внесли в чергу на королівській престол. І хоча у дівчинки нема титулу принцеси, але вона стала претендеткою на корону.
Одномісячна Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор стала восьмою в офіційному списку престолонаслідування. До неї по порядку на корону претендують: принц Чарльз, принц Вільям, його діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, а також сам принц Гаррі та братик Арчі.
Незважаючи на те, що герцоги Сассекські склали з себе обов’язки старших членів королівської родини, королева Єлизавета ІІ таки дотримується традицій щодо престолонаслідування.
Фото: Getty Images
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