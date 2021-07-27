Серіали 2021: список прем'єр

Знаємо, що ти вже гуглиш, які б серіали подивитися у 2021 році. Ми такі ж, як і ти. А тому встигли поритися на всіх стрімінгових платформах та телеканалах і відібрали для тебе топові прем’єри та нові сезони найкрутіших серіалів. Пам’ятай, що список буде доповнюватися. Адже минулого року переносилося безліч зйомок та постпродакшенів. Серіали 2021 вже під’їхали!

«Новобранець» 3 сезон

Дата виходу: 3 січня 2021 року

Жанр: драма, комедія, кримінал

У головних ролях: Натан Філліон, Мелісса О’Ніл, Ерік Вінтер, Ефтон Вільямсон, Тітус Макін-молодший, Алісса Діаз, Річард Т. Джонс, Мерседес Мейсон

Джон Нолан залишає життя в тихому містечку і переїжджає до Лос-Анджелеса в надії стати поліцейським. Оточений новобранцями, які молодші за нього на 20 років, Нолан має намір подолати всі труднощі і здійснити мрію свого життя. Так він стає найстарішим новобранцем лос-анджелеської поліції.

«Американські боги» 3 сезон

Дата виходу: 10 січня 2021 року

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі

У головних ролях: Емілі Браунінг, Ріки Уїттл, Іен Макшейн, Джонатан Такер, Кріспін Гловер, Брюс Ленглі, Кріс Обі, Клоріс Лічмен, Джилліан Андерсон, Муса Крейїш, Орландо Джонс, Пабло Шрайбер, Петер Стормаре, Шон Харріс, Йєтіде Бадак

Епічна історія протистояння богів старого і нового світів починається, коли головний герой Тінь, звільнившись з в’язниці, стає охоронцем таємничого містера Середовища. Удвох їм належить зробити майже неможливе – зібрати на фінальну битву з божествами сучасності всіх стародавніх богів.

«Ординатор» 4 сезон

Дата виходу: 12 січня 2021 року

Жанр: драма

У головних ролях: Емілі ВанКемп, Тассо Фельдман, Метт Зукрі, Маніш Дайал, Меліна Канакаредес, Джессіка Мізел, Ван Мартен, Уоррен Крісті, Тесі Лоуренс, Брюс Грінвуд

Це історія про молодого лікаря-ідеаліста, який починає роботу в клініці під керівництвом блискучого старшого ординатора. Цей лікар не сприймає все через призму добра і зла. Він звик діяти, керуючись покликом свого серця. Головне для нього – життя та здоров’я його пацієнтів.

«911: Служба порятунку» 4 сезон

Дата виходу: 18 січня 2021 року

Жанр: драма, екшн

У головних ролях: Анджела Бассетт, Пітер Краузе, Олівер Старк, Аіша Хіндс, Кеннет Чой, Рокмонд Данбар, Конні Бріттон, Дженніфер Лав Г’юїтт, Раян Гузман, Трейсі Томс, Коко Браун, Ґевін МакХью

Серіал продовжить розповідати про роботу рятувальних служб Лос-Анджелеса – поліцейських, парамедиків, пожежних та диспетчерів, а також їхніх працівників. У Лос-Анджелесі трапиться ціла низка нових неймовірних подій, які потрібно буде розрулити. Зокрема, у Голлівуді прорве дамбу, яка вивільнить тони води.

«Рівердейл» 5 сезон

Дата виходу: 20 січня 2021 року

Жанр: драма, трилер

У головних ролях: Кей Джей Апа, Лілі Рейнхарт, Каміла Мендес, Коул Спроус, Марісоль Ніколс, Меделін Петш, Ешлі Мюррей, Медхен Емік, Скит Ульріх, Марк Консуелос

Імовірніше за все, п’ятий сезон «Рівердейла» розпочнеться випускним у школі, де навчаються головні герої. А потім відбудеться стрибок у часі на п’ять років вперед. Бетті, Джагхед, Вероніка і Арчі за цей час встигнуть закінчити навчання в коледжі чи університеті й повернуться в свій Рівердейл. На четвірку чекатимуть нові таємниці та моторошні загадки рідного міста.

«Дивні дива» 4 сезон

Дата виходу: 2021 рік

Жанр: наукова фантастика, драма, жахи

У головних ролях: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Кара Буоно, Меттью Модайн

Шериф Хоппер буде ув’язнений у тюрмі далеко від дому в сніговій пустці Камчатки в РосіЇ. Там він зіштовхнеться з небезпеками як людськими, так і іншими. Тим часом в Штатах починає спливати на поверхню жах, щось давно поховане, щось, що пов’язує все навколо…

«Статеве виховання» 3 сезон

Дата виходу: 2021 рік

Жанр: комедія, драма

У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс

Серіал «Сексуальне виховання» розповідає історію шістнадцятирічного підлітка Отіса. Він переживає складний період у житті, коли гормони бурлять, а мама секс-терапевт не соромиться ставити незручні запитання. Будучи обізнаним теоретично у сексуальних питаннях, Отіс зі своєю однокласницею Мейв відкриває в школі підпільні курси сексуального виховання.

«Ейфорія» 2 сезон

Дата виходу: 2021 рік

Жанр: драма

У головних ролях: Зендея, Мод Апатов, Ангус Клауд, Ерік Дейн, Алекса Демі, Джейкоб Елорді, Барбі Феррейра, Ніка Кінг, Сторм Рід, Гантер Шафер, Альгі Сміт, Сідней Свіні

Ця історія про 17-річну дівчину Ру, яка після передозу та реабілітації повертається у рідне місто. Вона починає новий навчальний рік у старшій школі з мрією про кохання, свободу та розуміння. Але реальність така, що Ру знову підсідає на наркотики. За кадром дівчина розповідає про проблеми своїх однолітків: нової подруги Джулс, дівчини-трансгендера та ефектної брюнетки Лексі, чиє секс-відео потрапило в мережу. Життя підлітків стає непростим.

«Чому жінки вбивають» 2 сезон

Дата виходу: 3 червня 2021 року

Жанр: комедія, драма, кримінал

У головних ролях: Еллісон Толман, Нік Фрост, Лана Паррілла, Б. К. Кеннон, Джордан Крісті, Меттью Даддаріо, Вероніка Фалькон, Вірджинія Вільямс, Джессіка Філліпс, Айлін Галиндо, Керрі О’Меллі.

Перший сезон серіалу отримав шалену популярність і з моменту його прем’єри минуло вже два роки (серпень 2019 року). У другому сезоні шанувальники дізнаються про нових героїнь, нові пари, нові проблеми і способи вбивств. Хоч у кожної героїні буде своя історія, але дещо їх буде об’єднувати. Одна з історій присвячена парі, чий шлюб виявиться під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Події відбуватимуться в 1949 році. У другому сезоні ми таки дізнаємося, що змушує жінок вбивати.

«Ласун: хлопець з оленіми рогами» 1 сезон

Дата виходу: 4 червня 2021 року

Жанр: фантастика, пригода, драма

У головних ролях: Нонсо Анозі, Крістіан Конверт, Аділь Ахтар, Стефанія Оуен, Даня Рамірес, Алізе Веллані, Уїлл Форте, Джеймс Бролін, Міа Артеміс, Ніл Сенділендс.

Чи подобаються вам фільми про період постапокаліпсису? З цим серіалом ви точно їх полюбите! В ньому розповідається, як дивна мутація змінила людей і тварин. Серед мешканців Землі з’явилися дуже дивні створіння. Гес – хлопчисько з оленячими рогами. Цей хлопчина все своє життя провів на рідній фермі, бо батько забороняв йому залишати рідні локації. Після смерті батька хлопчик вперше вирішив вибратися назовні, щоб знайти нарешті довгоочікувану свободу і зрозуміти, що ж насправді відбувається в цьому світі. Хлопець знайомиться з Джепардом, який обіцяє його відвести в заповідник. Разом вони виявляються вплутані в низку захоплюючих пригод. Гесу належить зіткнутися з самими різними жахами нового світу.

Фото: IStock

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