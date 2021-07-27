Співачка Настя Каменських порадувала шанувальників пікантним фото. І показала, як зустрічає кожний новий день

Дружина репера Потапа — популярна українська поп-виконавиця Настя Каменських — знає, як привернути до себе увагу мільйонів. Сьогодні, 27 липня, на її офіційній сторінці в Instagram з’явилося пікантне фото, яке буквально підірвало Мережу. На новому знімку Каменських позує повністю оголеною і при цьому ніжиться у власному басейні.

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти

«Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І, не поспішаючи, зустріти новий день», — прокоментувала оголене фото Настя Каменських, яка раніше показала ранкові ритуали краси та улюблений сніданок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Підписники української поп-виконавиці бурхливо відреагували на її пікантну публікацію. Вони засипали її Instagram-сторінку численними компліментами та захопленим коментарями. До слова, до них приєдналися і зіркові колеги Насті Каменських. Наприклад, популярний телеведучий Андрій Бєдняков вирішив пожартувати й написав під фото: «Настя, поміняйте фільтр у басейні. Вода мутна». Тим самим він натякнув, що люди хочуть розглянути, що ховається за блюром.

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