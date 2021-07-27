В Нью-Йорку відкрився VR-атракціон за мотивами Гаррі Поттера: політ з Геґрідом та практика чарів

Нарешті у фанатів з’явилась можливість відчути себе повноцінним учасником улюбленої пригоди

Шанувальники, можете пищати від радості! В Нью-Йорку відкрився найбільший в світі магазин (триповерховий!!!) щодо всесвіту «Гаррі Поттера». В ньому заробив і атракціон віртуальної реальності, що дозволяє відчути себе учнем Гоґвортсу. І, якщо вам здалось, що в цьому нічого особливого, то читайте далі.

Учасники гри зможуть не просто ходити залами школи чарів та спілкуватись з героями, вони зможуть: управляти мітлою, відчувати вільне падіння, якщо раптом не справляться з керуванням, а також практикуватися в заклинаннях, рятуючись від ворогів разом з Геґрідом або допомагаючи Доббі.

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Перший атракціон

Перший атракціон – «Хаос в Гоґвортсі» – переміщує гравця на платформу 9 ¾, де той знайомиться з Доббі. Ельф проводить гостя в Гоґвортс, а дорогою і в стінах чарівної школи на них чекатимуть захоплюючі пригоди і завдання, для вирішення яких доведеться скористатися заклинаннями.

The Hollywood Reporter пише, що гравець відчує реалістичний гуркіт під ногами і навіть немов побуде у вільному падінні. Атракціон має кілька альтернативних фіналів в залежності від дій користувача.

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Другий атракціон (О Господи так, їх тут декілька)

У «Літаючих чарівників» гості отримують зручні мітли, які управляються нахилом. Гравці зможуть політати над територією Гоґвортсу або досліджувати поле для квідичу, але також ризикують врізатися в гримучу вербу. Надалі гравець буде літати над Лондоном разом з Геґрідом в спробі доставити в Гоґвортс важливу посилку і звільнитися від переслідувань «смертежерів».

Кожна з VR-ігор триває 30 хвилин, одночасно на майданчику можуть перебувати до шести гравців. Крім окулярів віртуальної реальності гостя оснастять трекерами для рук і ніг, а також невеликим електронним рюкзаком. Ціна квитка на будь-яку з ігор становить 34 долара США. І хочеться додати – всього лише 34 долара! Адже розваги такого характеру могли б коштувати в Америці набагато й набагато дорожче! Тому що ту казати, тепер до США хочеться потрапити ще сильніше.

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Фото – Getty Images

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