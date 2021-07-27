Хто став новим бойфрендом Адель? Правда відкрилася



Зірка швидко знайшла заміну колишньому чоловіку

Після розлучення британської співачки Адель журналісти усього світу активно стежать за її особистим життям. Усім кортить дізнатися, чи з’явився у селебріті новий бойфренд. І здається, що схудла артистка таки обзавелася коханцем. Ним став 40-річний спортивний агент Річ Пол.

Чутки про стосунки Адель та Річа почали поширюватися після того, як вони разом з’явилися на п’ятому матчі фіналу НБА. Спільний публічний вихід одразу спровокував обговорення можливого роману. Після цього пару ще раз бачили на подвійному побаченні в одному з ресторанів Нью-Йорка. Інсайдери західних видань повідомляли, що зірки вели себе як закохана пара.

Сподіваємося, що після важкого розлучення та роботи над своїм тілом Адель таки вдалося знову відчути радість закоханості. До того ж, кавалер зірці трапився не аби-який. Річ Пол є другою за впливом людиною в баскетболі НБА за версією Forbes. Річ уклав угоди на суму понад мільярд доларів для Леброна Джеймса, Бена Сіммонса та інших відомих гравців.

Фото: Getty Images

Читай також:

Адель показала архівні фото до та після схуднення

Адель затусила на вечірці на честь «Оскару» (ВІДЕО)