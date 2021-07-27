Яку суму грошей контролює батько Брітні Спірс? Суд розголосив розмір статків

Зірка прагне повернути контроль над своїми фінансами

Ні дня без апдейту щодо суду повернення права на опіку Брітні Спірс! Адвокат Метью Розенгарт подав до суду прохання передати контроль над фінансами сертифікованому бухгалтерові Джейсону Рубіну. Адже зараз фінансами селебриті розпоряджається її батько Джеймі.

Як виявилося, статки Брітні Спірс зараз нараховують 2,7 мільйона доларів готівкою та 56 мільйонів доларів безготівковими активами. Також адвокат заявив, що Джеймі Спірс платив собі як опікуну 16 тисяч доларів у місяць (понад 400 тисяч гривень), тоді як сама Брітні отримувала на життя на 2 тисячі менше.

«Більш як 13 років Брітні Джин Спірс перебувала під опікою, яка ставала все більш токсичною. Крім позбавлення дочки гідності, автономії та певних базових свобод, Джеймі Спірс також винен у посадових злочинах, які потребують накладення додаткових зборів, відшкодування або інших юридичних дій проти нього», – наголосив Метью Розенгарт.

Фото: Getty Images

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