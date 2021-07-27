Емілія Кларк випустила комікс про жінку-супергероя: чарівне волосся з пахв та груди

Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк, як її ще називають «мати драконів», сама придумала основну ідею історії

Сюжет коміксу розповідає історію самотньої матері – Майї, яка виховує сина. І ось якось випадково вона помічає, що має надздібності, які виникають тільки в період менструації. Жінка вирішує, що може використовувати їх проти злочинців, які торгують людьми.

Які ж в Майї суперздібності? А це – найцікавіше і найвеселіше. Жінка може випускати волосся зі своїх пахв і качатись на них, як Людина-павук. Також вона може сильно збільшувати розмір своїх грудей та використовувати їх у поєдинку із злочинцями. А, коли героїні сумно та самотньо – вона може стати невидимою.

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На перший погляд сміх та гріх? Можливо й так. Проте акторка таким чином хотіла показати, що відбувається з тілом дівчини під час менструації та зняти з цього природнього процесу маску чогось соромного та непристойного. Думаю, кожна з жінок хоч раз у житті під час «цих днів» хотіла стати невидимою через перепади настрою або ж больові відчуття. Тому, якщо вдуматись, комікс несе цікавий посил.

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Емілія сама розробила дизайн костюма Майї, який включає в себе балаклаву. Її актриса придумала, надихнувшись масками учасниць панк-гуртк Pussy Riot. А ти б хотіла прочитати цей комікс або подивитись такий фільм?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke

Фото – Getty Images

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