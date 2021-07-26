Батько Меган Маркл подає в суд на доньку. Ніяк не заспокоїться

Чоловік прагне побачитися з онуками

Скандали навколо герцогів Сассекських вже давно стали явищем буденним. То у них претензії до королівської родини, то до батька Меган Маркл. І поки чвари після скандального інтерв’ю Меган та Гаррі для Опри Вінфрі вляглися, батько зірки Томас Маркл активізувався. Як повідомляє видання Fox News, чоловік збирається подати клопотання до суду Каліфорнії, щоб побачитися з онуками.

77-річний батько Меган Маркл не був на весіллі доньки та на хрестинах Арчі та Лілі. За його словами, він дуже хоче побачитися з дітьми Меган.

«Ми не повинні карати дітей за погану поведінку Меган і Гаррі. Арчі і Лілі – маленькі діти. Це не політика. Вони не заручники. Вони не є частиною гри. До того ж вони члени королівської сім’ї та мають ті ж права, що й інші члени сім’ї», – сказав батько Меган.

Нагадаємо, Меган Маркл обмежила спілкування з власним батьком через його витівки з пресою напередодні її весілля. Після переїзду в США вона ні разу не відвідала батька Томаса, який живе всього 113 кілометрів.

Фото: Getty Images

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