Каньє Вест переїхав на стадіон в Атланті: лакшері життя
На Mercedes-Benz Stadium відбувся справжній аншлаг – Каньє Вест успішно презентував новий альбом
Він має назву «Donda» та присвячений матері Каньє Донді, смерть якої в 2007-му стала для репера сильним ударом.
Видно репер настільки надихнувся підтримкою шанувальників на стадіоні, що вирішив закінчити роботу над альбомом прямо на ньому та залишився там пожити. А хто зможе перечити Каньє Весту? Тому на Mercedes-Benz Stadium організували студію звукозапису, житло та навіть кухню з власним шефом. Реліз альбому заплановано вже на 6 серпня, тож у репера є багато роботи.
Очевидці повідомляють, що репер досі ходить по стадіону в тому ж одязі, що і на концерті – в червоній куртці з колаборації з Gap, кросівках Yeezy і з панчохою на голові.
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Приємно, що чутки не залишились просто чутками. І злита інформація про новий альбом репера була правдою.
Фото – Getty Images
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