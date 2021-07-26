Каньє Вест переїхав на стадіон в Атланті: лакшері життя

На Mercedes-Benz Stadium відбувся справжній аншлаг – Каньє Вест успішно презентував новий альбом

Він має назву «Donda» та присвячений матері Каньє Донді, смерть якої в 2007-му стала для репера сильним ударом.

Видно репер настільки надихнувся підтримкою шанувальників на стадіоні, що вирішив закінчити роботу над альбомом прямо на ньому та залишився там пожити. А хто зможе перечити Каньє Весту? Тому на Mercedes-Benz Stadium організували студію звукозапису, житло та навіть кухню з власним шефом. Реліз альбому заплановано вже на 6 серпня, тож у репера є багато роботи.

Очевидці повідомляють, що репер досі ходить по стадіону в тому ж одязі, що і на концерті – в червоній куртці з колаборації з Gap, кросівках Yeezy і з панчохою на голові.

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Приємно, що чутки не залишились просто чутками. І злита інформація про новий альбом репера була правдою.

Фото – Getty Images

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