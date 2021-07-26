Артем Пивоваров влаштовує рандеву на столичному даху. Приходь на концерт

Артист буде запалювати в Києві два вечори підряд

Український співак та саунд-продюсер Артем Пивоваров запрошує тебе на рандеву прямісінько на один з найкращих дахів Києва з неймовірним видом. Зірка дасть два концерти 30 та 31 липня в Kooperativ.

Артем Пивоваров вперше представить свої хіти у новому звучанні – жива акустика! Запали під улюблені хіти «Дежавю», «Кисень», «Дім», «Рандеву», «20002» та багато інших. Встигни придбати квиток на концерт Артема Пивоварова 31 серпня у Києві, адже квитки концерт 30 червня вже повністю розпродані!

Доєднайся до «стихійних» фанатів співака та приходь вся в білому.

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