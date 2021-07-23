Зірка серіалу «13 причин чому» зробила камінг-аут як трасгендер

Актор втомився прикидатися кимось іншим

Зірка серіалу «13 причин чому» Томмі Дорфман нещодавно зважився на сміливий крок, зізнавшись, що вже рік живе як дівчина. Про це знаменитість заявив під час інтерв’ю для журналу Time.

Тепер 29-річний чоловік просить називати себе «вона». Зірка вже зробила операцію зі зміни статі та офіційно стала трансгендерною жінкою.

«Сьогодні ми говоримо про мою стать. Вже цілий рік я представляюся жінкою – транс-жінкою. Камінг-аут завжди здаються величезною несподіванкою. Сьогодні я виступаю за ясність: Я – транссексуальність жінка. Мої займенники – вона, її. Мене звуть Томмі», – розповіла акторка.

Цікаво, що після зміни статі зірка не збирається змінювати ім’я. Вона пояснює це тим, що її назвали на честь покійного брата її матері.

«Я відчуваю зв’язок з цим ім’ям, з дядьком, який тримав мене на руках, коли помирав. Це еволюція Томмі. Я стаю більше схожою на Томмі», – пояснила акторка.

Дорфман все ще пристосовується до нових реалій. Свій перехідний період вона описує так:

«Я пов’язую своє тіло з душею. Але в результаті я втрачаю деяких речей. Мені довелося звикнути до думок, що можливо деякі люди, які були зі мною раніше, не залишаться до кінця моєї нової подорожі. Все, що я можу, – дивитися в майбутнє, де я, сподіваюся, буду радикально чесна».

Фото: Getty Images

Читай також:

Неказкове життя у трейлері фільму «Гаррі і Меган: Втеча з палацу»

Меган Маркл спробує себе у ролі продюсерки Netflix