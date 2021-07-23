З кастом фільму Диявол носить Prada можна буде поговорити по Zoom

Зірки об’єдналися разом для благородної мети

Благодійна організація Lollipop Theater Network, яка проводить розважальні заходи для дітей в лікарнях США, висунула на аукціон спеціальний лот до свого двадцятого ювілею. На сайті організації можна виграти відеоконфренцію з акторами фільму «Диявол носить Prada», який цього року теж відзначає 15-річний ювілей.

Відомо, що в онлайн-розмові з переможцем візьмуть участь Меріл Стріп, Енн Хетевей, Стенлі Туччі і Емілі Блант. Всього на розмову з зірками виділяють 10 хвилин. Поговорити з легендарним кастом зможуть дві людини.

10-хвилинну розмову з селебриті планують продадути за 50 000 доларів, але станом на зараз максимальна ставка всього 8 500 доларів. Торги закриють 3 серпня. Після оголошення переможця з ним зв’яжуться, щоб назначити дату та час відеодзвінка.

Фото: Getty Images

Читай також:

Your baby mama: Карді Бі розповіла, як дізналася про другу вагітність

Танці, веселощі та кайф: MONATIK випустив новий кліп «Зажигать/JoMo»