Олімпійські ігри: дивитися онлайн-трансляцію

Сьогодні, 23 липня, в японському місті Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020. Нарешті головні міжнародні спортивні змагання повернулися після річної перерви через коронавірус.

Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо розпочалася о 14:00 за київським часом. Через пандемію коронавірусу трибуни залишилися пустими, глядачів до перегляду події не допустили. Відкриття змогли відвідати лише обмежена кількість представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), дипломатів і спонсорів Ігор.

У цьогорічній Олімпіаді візьмуть участь 15,4 тисяч спортсменів з усього світу. На Іграх в Токіо 2020 буде представлено 33 види спорту і 50 дисциплін. Всього розіграють 339 комплектів медалей. Україну представлятимуть понад 150 спортсменів. Літні Олімпійські ігри 2020 завершаться 8 серпня.

Фото: Getty Images

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