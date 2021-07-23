Гаррі і Меган Втеча з палацу: дивитися офіційний трейлер

Телеканал Lifetime опублікуав трейлер нового фільму про герцогів Сассекських під назвою «Гаррі і Меган: Втеча з палацу».

«Гаррі і Меган: Втеча з палацу»: дивитися трейлер онлайн

Третій фільм про королівське подружжя розповість, з яким складнощами довелося зіштовхнутися Меган та Гаррі після одруження, чому вони прийняли рішення скласти з себе королівські обов’язки та як їм вдалося захистити власну маленьку родину.

Королеву Великобританії Єлизавету ІІ зіграла Меггі Салліван. Роль Меган Маркл виконала американська актриса Сідні Мортон, а принца Гаррі зіграв Джордан Дін. У ролі принца Вільяма виступив Джордан Велен, а його дружину Кейт Міддлтон зіграла Лаура Мітчелл.

Прем’єра фільму «Гаррі і Меган: Втеча з палацу» запланована на 6 вересня цього року.

Фото: Getty Images

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