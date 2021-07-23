Надя Дорофєєва: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Надя Дорофєєва

Кар’єра: співачка

Дата народження: 21 квітня 1990 рік

Сімейний стан: одружена

Надя Дорофєєва – українська співачка, стала популярною в дуеті «Время и Стекло» з Олексієм Завгороднім. Пара з перших днів спільного музичної кар’єри поставила для себе мету – стати кращим гуртом України. До успіху успіху дует йшов кілька років. Досягнувши піку слави, артисти вирішили продовжити творчі пошуки в інших напрямах, кожен окремо.

Дитинство

Надя Дорофєєва народилась в місті Сімферополь. Дівчинка ще в малому віці танцювала і співала, як тільки випаде нагода. Так як батьки бачили її творчі здібності, то вирішили віддати Надю відразу і в музичну школу, і в студію танців. Наді було всього 12 років, коли вона вперше отримала свою першу нагороду Гран-прі на вокальному конкурсі «Південний експрес». Також вона стала чемпіонкою Криму в танцях і отримала друге місце на одному з міжнародних конкурсів імені Богатикова.

Далі були інші перемоги. В Угорщині дівчинка взяла 1-е місце у вокальному шоу, а в Болгарії на фестивалі «Сонце. Молодість. Краса »стала володаркою другої премії. У 2004 році Надія виграла черговий конкурс «Чорноморські ігри».

Вища освіта

Вищу освіта дівчина отримала в Росії і в Московському державному університеті культури і мистецтв заочно навчалася на факультеті вокальної майстерності.

Початок кар’єри

Творча біографія співачки почалася в 15 років, коли Надю запросили увійти до складу дівочого тріо «М.Ч.С.», виконуючого молодіжні поп-хіти. Спочатку дівчата виступали в Маріуполі під назвою Beauty style і тільки після переїзду в столицю Росії стали іменуватися «М.Ч.С.». Група проіснувала 2 роки.

Однак Дорофєєва не відмовлялася і від ідеї відновити колективну творчість, тому із задоволенням відправилася на кастинг, який проводив український продюсер Потап для створення нового музичного проекту. Після інтернет-відбору відбулося очне прослуховування в Києві. В результаті музикант вибрав саме Надю Дорофєєву, і дівчина приєдналася до співака Олексія Завгороднього, який виступає під псевдонімом Позитив. Так сформувався дует «Время и Стекло».

«Время и Стекло», хіти

Перший сінгл групи «Так випала карта» посів 5-е місце в хіт-параді і допоміг колективу привернути до себе увагу шанувальників. Потім вийшли пісні та кліпи на них «Любви Точка Нет», «Кафель» і «Потанцуй со мной», а в 2014 році шанувальники дуету дочекалися першого студійного альбому з очікуваним назвою «Время и Стекло».

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Перший великий тур

У 2013-му музичний колектив в супроводі Потапа і Насті, а також Аркадія Лейкина виїхав на масштабні гастролі по Україні з програмою «MOZGI ТУР».

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Другий альбом гурту, «Имя 505»

У 2015 році відбувся реліз другого альбому «Глибокий будинок», хітом якого став сингл «Имя 505». Пісня отримала високі рейтинги в iTunes, увійшовши в десятку кращих музичних композицій. На відеохостингу YouTube відео на неї за перший місяць набрала 50 млн переглядів і стало найпопулярнішим в Україні, через 2 роки ця цифра збільшилася до 179 млн. Всього дискографія групи налічує три альбоми.

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Нагороди «Время и Стекло»

Починаючи з 2011 року група «Время и Стекло» завоювала статуетку українського «Золотого грамофона», премію «Пісні року – 2014», нагороди M1 Music Awards, YUNA.

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Обличчя Maybelline

Надя Дорофєєва уклала контракт з косметичним гігантом Maybelline, ставши офіційним представником фірми.

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Ще хіти

Музичним дуетом були випущені пісні «Навернопотомучто», «На стиле», Back2Leto, «Троль». Навесні 2018 року в репертуарі групи з’явилося відео на трек «Е, Бой».

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Сольна кар’єра

Наприкінці 2020 року гурт «Время и Стекло» дав останні концерти. Надя Дорофєєва почала сольну кар’єру. Тепер її проект називається – DOROFEEVA. Першою піснею став трек «Gorit», проте тут не обійшлось без скандалу. Деякі слухачі помітили, що пісня їм вже щось нагадує. Пошуки довгими не були, користувачі мережі натрапили на композицію 2009 року Mathematics британської виконавиці Little Boots і тепер вважають, що автори Gorit могли запозичити кілька нот з приспіву.

Далі співачка випустила ще декілька треків «A tebe», «Bam Bam», «Vecherinka», «Zavisimost», «Почему». До речі, остання піся теж не залишилась без обговорень. Фанати порівнюють кліп на трек «Почему» з кліпом на пісню її чоловіка Володимира Дантеса «Если бы».

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Особисте життя

Надія Дорофєєва довгий час зустрічалася, а потім і жила в цивільному шлюбі з українським співаком Володимиром Гудковим (Володимир Дантес, вокалістом групи «Діо.Фільми»). Артистка вийшла за нього заміж в 2015 році. Весілля зіграли в Києві, на захід молодята витратили 20 тис.доларів. Зараз Надя з чоловіком не поспішають заводити дітей. У персональному акаунті в Instagram Дорофєєва нерідко викладає спільні фото, на яких вони виглядають щасливими.

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Пара Дорофеєвої і Дантеса виглядає настільки ідеальною та гарною, що в ЗМІ навіть спробували спровокувати чутки про те, що вони розлучилися. В деяких інтерв’ю співачка розповіла, що у неї з чоловіком дійсно був складний період. Дівчина ревнувала чоловіка до його роботі і колегам жіночої статі. Надя готова була розлучитися з Володимиром, але зберегти відносини допомогли заняття з психологом.

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