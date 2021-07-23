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Falling: TVORCHI анонсують альбом новим кліпом

TVORCHI – Falling: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Початок нової музичної подорожі: автори «Кращого альбому» 2020 року за версією музичної премії YUNA TVORCHI анонсували вихід лонгплею та дропнули перший сингл зі своєї майбутньої платівки та надихаючий кліп на нього.

«Falling» – таку назву має новий трек креаторів, який ще до офіційного релізу підкорив тисячі слухачів. Сніппет треку у Tik Tok набрав більше 1500 відео всього за три дні, а під live-презентацію пісні на фестивалі Atlas Weekend відривалось близько 3 тисяч захоплених гостей.

Дует продовжує занурювати в емоції всіх, хто цінує справжні почуття. Новий трек «Falling» – синтезований саундтрек усіх літніх подорожей, він про людей та пристрасть, яка здатна змінювати напрямок у навігаторі життя.

TVORCHI – Falling: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Кліп на сингл Falling переносить на захід сонця, де на повітряній кулі між хмарами TVORCHI розпочинають свою пригоду.

– «Falling» – це не просто пісня, кліп. Це початок нашої дороги. Він відкриває відео-історію майбутнього альбому, на кожен трек якого буде представлене відео, і всі вони будуть поєднані між собою одним. Чим саме – поки не скажемо. – заінтригували артисти.

Спалах емоцій і буря почуттів, що непідвладні людським канонам. Гіпнотичний грув і синт-продакшн синглу телепортує кожного у ту єдину мить повільної закоханості, яку ми запам’ятаємо назавжди.

Режисером кліпу Falling став Андрій Лагутін, який раніше зняв для креаторів відеороботу «Мова тіла». Знімальний процес нової роботи тривав рівно добу.

TVORCHI – Falling: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Майбутній альбом TVORCHI обіцяє стати новою прогресивною сходинкою молодої української сцени.

Слухай саундтрек лiтнiх подорожей «Falling» вiд TVORCHI на всіх музичних платформах.

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