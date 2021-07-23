TVORCHI – Falling: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Початок нової музичної подорожі: автори «Кращого альбому» 2020 року за версією музичної премії YUNA TVORCHI анонсували вихід лонгплею та дропнули перший сингл зі своєї майбутньої платівки та надихаючий кліп на нього.

«Falling» – таку назву має новий трек креаторів, який ще до офіційного релізу підкорив тисячі слухачів. Сніппет треку у Tik Tok набрав більше 1500 відео всього за три дні, а під live-презентацію пісні на фестивалі Atlas Weekend відривалось близько 3 тисяч захоплених гостей.

Дует продовжує занурювати в емоції всіх, хто цінує справжні почуття. Новий трек «Falling» – синтезований саундтрек усіх літніх подорожей, він про людей та пристрасть, яка здатна змінювати напрямок у навігаторі життя.

Кліп на сингл Falling переносить на захід сонця, де на повітряній кулі між хмарами TVORCHI розпочинають свою пригоду.

– «Falling» – це не просто пісня, кліп. Це початок нашої дороги. Він відкриває відео-історію майбутнього альбому, на кожен трек якого буде представлене відео, і всі вони будуть поєднані між собою одним. Чим саме – поки не скажемо. – заінтригували артисти.

Спалах емоцій і буря почуттів, що непідвладні людським канонам. Гіпнотичний грув і синт-продакшн синглу телепортує кожного у ту єдину мить повільної закоханості, яку ми запам’ятаємо назавжди.

Режисером кліпу Falling став Андрій Лагутін, який раніше зняв для креаторів відеороботу «Мова тіла». Знімальний процес нової роботи тривав рівно добу.

Майбутній альбом TVORCHI обіцяє стати новою прогресивною сходинкою молодої української сцени.

Слухай саундтрек лiтнiх подорожей «Falling» вiд TVORCHI на всіх музичних платформах.

Читай також:

Måneskin та Go_A випустять спільну пісню: чи справді це так?

Танці, веселощі та кайф: MONATIK випустив новий кліп «Зажигать/JoMo»