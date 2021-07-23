Дев'ять ідеальних незнайомців: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Hulu опублікував трейлер міні-серіалу «Дев’ять ідеальних незнайомців».

«Дев’ять ідеальних незнайомців»: дивитися трейлер онлайн

Проект знято за однойменним романом Ліани Моріарті, відомої за бестселером «Велика маленька брехня». Серіал розповідає про оздоровчий курорт з загадковою керівницею Машею та дев’ятьма клієнтами, які прагнуть змінити своє життя. Чоловікам та жінкам доведеться пройти випробування, які покажуть їхні силу волі та прагнення жити. Чи вдасться їм пройти через все?

У серіалі зіграли Ніколь Кідман, Мелісса Маккарті, Майкл Шеннон, Люк Еванс, Самара Вівінг, Реджина Холл і Боббі Каннавале.

Прем’єра серіалу «Дев’ять ідеальних незнайомців» запланована на 18 серпня.

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