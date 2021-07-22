Злата Огнєвіч похвалилася вражаючою фігурою у сміливому бікіні (ФОТО)

Артистка показала, як проводить літні деньки

Українська співака Злата Огнєвіч, яка стала новою головною героїнею шоу «Холостячка», заінтригувала підписників звабливим знімком у купальнику. Пікантними фото зірка поділилася у своєму Instagram.

Взагалі Злата Огнєвіч не часто ділиться відвертим контентом, але відтоді, як стартували зйомки «Холостячки» цікавих і загадкових постів побільшало. На останніх опублікованих фото артистка позує у чорному суцільному купальнику, верх та низ якого поєднується спеціальними карабінами. Така модель бікіні з вирізами робить, здавалося б звичайний образ, напрочуд гарячим та сексуальним. У цьому образі Злата знімалася у кліпі на пісню «Мій назавжди».

«Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь- купаюсь в море Любви», – підписала знімок співачка.

Також артистка поставила хештег #бегунасвидание, що змушує думати, що на шоу «Холостячка» не обійдеться без побачення у купальниках.

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