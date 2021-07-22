Карді Бі розповіла, як дізналася про другу вагітність

Епатажна селебріті зрозуміла, що чекає на поповнення у родині під час роботи

Не так давно американська реперка Карді Бі неочікувано оголосила, що вагітна вдруге. І про це зірка дізналася раптово під час підготовки до чергового розривного перфоменсу. Про це артистка розповіла в ефірі радіостанції Stationhead.

Як виявилося, Карді Бі сама не знала, що вагітна протягом довгого часу. 28-річна знаменитість помітила, що її організм поводиться дивно під час репетиції за два тижні до церемонії «Греммі». Тоді ж вона підійшла до свого чоловіка Offset і розповіла про підозри у типовій для себе манері.

«Здається, я вагітна, братан!» – сказала реперка.

Потім Каді Бі зробила тест на вагітність, який виявився позитивним. Подружжя дуже зраділо другій дитині. Як зазначає артистка, вона відчуває, що починає нову главу у своєму житті.

Фото: Getty Images

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