«Далі буде»: Олександр Еллерт виклав перші фото після розставання з Ксенією Мішіною

Акторка та сценарист пробули у відносинах менше року

Колишній «Холостячки» Ксенії Мішиної Олександр Еллерт виклав перші фото після розставання у свій Instagram. До однієї з фото він зробив підпис: «Тю бі контінуед» – що в перекладі з англійської – далі буде.

На одному фото чоловік виглядає щасливим, а на другому – задумливо дивиться у вікно. У коментарях Олександр отримав від шанувальників безліч слів підтримки: «Все буде норм! Ми ​​завжди будемо з тобою і за тебе!», «Саша! Все у Вас буде ок! Час все розставить по своїх місцях і Ви вдихнете нову прекрасну своє щасливе життя. На цьому фото вже видно як Ви вдихаєте ковток своїм прекрасним, зі щасливим кінцем, життя!», «Повернення справжнього Сашка», «Час повернути собі себе», «Все буде добре».

Про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта стало відомо цього тижня. «Холостячка» написала про це пост в своєму Instagram. Фанати і підписники були шоковані новиною, адже новина зовсім неочікувана. Ще зовсім нещодавно пара викладала щасливі фото разом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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