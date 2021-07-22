Дакота Джонсон поскаржилася на щільний робочий графік: Я просто хочу любити…

Голлівудська акторка Дакота Джонсон дала ексклюзивне інтерв’ю Новому каналу

Дакота Джонсон відома мільйонам як зірка еротичної мелодраматичної трилогії «П’ятдесят відтінків сірого». Однак це далеко не єдиний успішний проект у професійному багажі американської акторки. Так, декілька місяців тому на великі екрани вийшов новий фільм за участю Дакоти Джонсон – драма «Друзі назавжди». Ця картина – ода людському прояву доброти, який, в якомусь сенсі, врятував сім’ю від печалі та скорботи.

В основі сюжету лежить реальна історія Ніколь і Меттью Тіг, життя яких поділилися на «до» і «після» взимку 2012 року. У той самий момент, коли у Ніколь діагностували рак яєчників у термінальній стадії. Меттью страждає, розриваючись між доглядом за вмираючою дружиною і вихованням двох маленьких дітей. Не в змозі спостерігати за стражданнями близького друга, Дейн Фоше кидає всі справи і переїжджає в будинок подружжя, щоб розділити з ними фізичний та емоційний тягар. Протягом наступних 14 місяців він цілком присвячує себе родині Тіг, разом з ними проходить через всі тяготи – аж до смерті Ніколь у 2015 році.

В рамках промо фільму «Друзі назавжди» голлівудська акторка Дакота Джонсон дала ексклюзивне інтерв’ю Новому каналу. Вона відверто розповіла, як робота над таким складним в емоційному плані проектом вплинула на її світосприйняття і ставлення до людей:

– Я намагаюся робити те ж саме. І зараз, як ніколи, розумію, що важливо продовжувати підтримувати зв’язок і піклуватися, навіть якщо вас за це не обсипають словами подяки, не хвалять. Меттью Тіг подякував своєму другу Дейну тільки в кінці історії, тому що це те, чого, як мені здається, ми всі боїмося. Боїмося розкрити справжні почуття, боїмося здатися вразливими, боїмося, що нас не зрозуміють, і отримати відмову. Моя особиста формула проста: я відкриваю своє серце, віддаю всю себе, а чи скаже людина за це «дякує», її особиста справа. Я просто хочу любити людей і допомагати їм. Безкорисливо.

Крім того, під час зйомок в драматичному фільмі «Друзі назавжди» Дакота Джонсон всерйоз задумалася над тим, як важливо та необхідно більше часу приділяти близьким. Але, за словами акторки, через щільний робочий графік сім’я часто переноситься на другий план.

– Насправді, це виклик. Робити те, що ми робимо, і при цьому підтримувати зв’язок з рідними, постійно нагадувати, наскільки вони важливі, – непросте завдання. Розірватися й бути одночасно в кількох місцях – просто нереально. Тому я намагаюся дотримуватися балансу: якщо не маю можливості бути поруч із друзями та сім’єю фізично, емоційно я завжди з ними, і вони це відчувають.

Дивись офіційний трейлер фільму «Друзі назавжди» з Дакотою Джонсон у головній ролі:

Читай також:

Прем’єра фільму «Мисливець на монстрів»: Інтерв’ю з чоловіком Міли Йовович, режисером Полом Вільямом Андерсоном. Ексклюзив!

Ексклюзив! Раян Рейнольдс вважає фільм «Тілоохоронець дружини кілера» провалом?