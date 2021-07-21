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Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО)

Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО)

Зіркова пара поділилася сокровенними моментами з підписниками

Український телеведучий Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова, які нещодавно стали батьками, вже встигли похрестити сина Лева. Сакральна церемонія відбулася на восьмий день його життя. І молоді батьки вирішили багато не показувати підписникам, але привідкрили найцікавіші подробиці.

Хрестини первістка Нікіти Добриніна та Даші Квіткової відбулися в домашній атмосфері. Вони запросили священника до себе додому. Хрещеними батьками маленького Лева стали дві пари друзів зіркового подружжя – блогери Аліна Френдій та Петро Заставний, а також стоматолог Анатолій Токар та його дружина Катерина.

«Сьогодні особливий день, коли сім’я стала ще більшою», — написала у своїх сторіс Квіткова.

Лишень подивіться на ці мімішні фото!

Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО) Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО) Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО) Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО)

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