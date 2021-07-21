Нікіта Добринін та Даша Квіткова похрестили первістка. Хто став хрещеними батьками? (ФОТО)

Зіркова пара поділилася сокровенними моментами з підписниками

Український телеведучий Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова, які нещодавно стали батьками, вже встигли похрестити сина Лева. Сакральна церемонія відбулася на восьмий день його життя. І молоді батьки вирішили багато не показувати підписникам, але привідкрили найцікавіші подробиці.

Хрестини первістка Нікіти Добриніна та Даші Квіткової відбулися в домашній атмосфері. Вони запросили священника до себе додому. Хрещеними батьками маленького Лева стали дві пари друзів зіркового подружжя – блогери Аліна Френдій та Петро Заставний, а також стоматолог Анатолій Токар та його дружина Катерина.

«Сьогодні особливий день, коли сім’я стала ще більшою», — написала у своїх сторіс Квіткова.

Лишень подивіться на ці мімішні фото!

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