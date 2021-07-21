Каньє Вест анонсував вихід десятого альбому: точно дата та назва

Десятий альбом репер назвав – Donda, на честь своєї мами Донди Вест, яка померла ще у 2007 році в доволі молодому віці – 58 років

Каньє Уест анонсував нову пісню No Child Left Behind, а також вихід нового студійного альбому на 23 липня. Про майбутні релізи стало відомо з рекламного ролика навушників Beats за участю найшвидшою жінки США Шакаррі Річардсон. У роліку видно, як дівчина готується до чергового забігу та слухає у навушника трек Веста.

Цікаво, що перший раз відео показали в перерві шостого, останнього фіналу NBA (Мілуокі Бакс – Фенікс Санз – 4: 2).

Радісно, що альбом таки вийде і чутки не залишились просто чутками. Адже, нагадаймо, що на днях репер провів закриту вечірку-прослуховування альбому у Лас-Вегасі. У гостів забирали телефони, проте дехто все-таки злив інформацію.

Не можемо не пригадати, що Каньє Вест вже присвячував мамі кілька пісень, серед яких Hey Mama (2005 року). А в 2020 році Уест опублікував в твіттері трек Donda. У ньому перед піснею був доданий шматок, в якому Донда читає трек виконавця KRS-One – Sound of da Police.

Фото – Getty Images

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