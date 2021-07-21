Джефф Безос показав, як злітав у космос (ВІДЕО)

Мільярдер протестував ракету власної компанії

20 липня найбагатша людина світу, засновник і власник Amazon Джефф Безос особисто здійснив успішний політ у космос на ракеті своє компанії Blue Origin. Після приземлення космонавт-аматор вже встиг опублікувати відео в Instagram, на якому показав політ зсередини ракети.

Компанію в суборбітальній подорожі на багаторазовій ракеті мільярдеру склав його брат Марк, 82-річна Воллі Франк та наймолодший в історії астронавт Олівер Деймен. Політ тривав близько 11 хвилин.

На відео в Instagram Джефф Безос показав, який вид був з вікон їхньої ракети та як вони з командою насолодилися невагомістю. Просто неймовірне видовище!

Фото: Getty Images

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