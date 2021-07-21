Аквамен стане блондином у другій частині фільму від DC

Прем’єра запланована на 14 грудня 2022 року

Голлівудський актор Джейсон Момоа, який виконує роль Аквамена, поділився подробицями про знімальний процес майбутнього бойовика «Аквамен 2». Відео він опублікував в своєму Instagram.

Момоа розповів, що приїхав до Англії для зйомок у сіквелі сольного кінокоміксу. І, що це останні дні, коли його волосся має темний колір, адже для фільму його збираються перефарбувати у блондина. Роблять це для того, аби образ головного героя максимально відповідав образу героя з коміксів (оригінальний Аквамен стрункий блондин).

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Актор зазначив, що дії деяких сцен будуть проходити в замку головного героя – Артура Каррі (справжнє ім’я Аквамена).

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Актор додав, що був дуже радий нарешті зустріти знімальну групу та режисера проекту Джеймсома Ванома.

Також у «Аквамен 2» до своїх ролей повернуться Ембер Херд, Патрік Вілсон, Темуера Моррісон та інші.

Фото – Getty Images

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