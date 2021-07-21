Зірка хоче спробувати себе в абсолютно новій галузі

Американська акторка Єва Лонгорія збирається запустити власний бренд текіли. Про це повідомляє видання Page Six.

Оскільки Єва Лонгорія за походженням мексиканка, то не дивно, що серед алкогольних напоїв вона обрала саме текілу. Вона прагне «з гордістю говорить про свою спадщину» вже в серпні цього року.

Цікаво, що Єва Лонгорія не перша селебріті, яка випускає власний алкоголь, зокрема і текілу. Наприклад, текіла 818 від Кендалл Дженнер, яка не так давно надійшла до магазинів, вже розпродана. Бренд також був розпроданий на сайті через кілька годин після запуску. Сподіваємося, на текілу від Єви Лонгорії чекатиме не менший успіх.

Фото: Getty Images

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