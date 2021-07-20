У Каньє Веста виходить десятий альбом?

Нещодавно репер провів закриту вечірку-прослуховування альбому у Лас-Вегасі

За інформацією американських ЗМІ, на вході в гостей забирали телефони та камери, щоб ніхто навіть не думав злити інформацію про альбом. Проте, «наші люди» без спойлерів не можуть.

Першим це зробив Джастін Лабой, блогер та ведучий шоу REVOLT. У себе в Твіттері Джастін написав, що «продакшн альбому на кілька світлових років попереду» та порадив артистам, які планують випускати свої роботи незабаром, перенести дати виходу.

Kanye West album is really done. When it drops this week, we probably not going to listen to anything else for a while.. Let me go enjoy all the current artist I’m listening to until then. God bless✌???? #Respectfully — Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 18, 2021

А трохи згодом репер Consequence опублікував відео в своєму Інстаграм з Каньє Вестом і Tyler, the Creator у студії. На ньому видно дошку з потенційним треклістом роботи на 11 пісень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Consequence (@constv)

За останній рік Каньє встиг провести невдалу кампанію у вибори Президента США та розлучитися з Кім Кардаш’ян. У березні цього року репер Cyhi the Prynce, давній творчий партнер Каньє, розказав, що на фоні розлучення він знову повернувся до роботи над альбомом.

Тож, можливо, скоро ми почуємо нові шедеври, які зможемо поставити на повтор у своїх навушниках.

Фото – Getty Images

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