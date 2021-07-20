Принц Гаррі збирається видати сокровенні мемуари
Нові подробиці особистого життя герцога Сассекського стануть публічними
Принц Гаррі готується випустити власну книгу мемуарів про «досвід, пригоди, втрати та життєві уроки». Про це повідомило видавництво Penguin Random House, яке і займатиметься паблішингом.
Відомо, що принц Гаррі працював над своїми мемуарами протягом останнього року. Оформлювати свої спогади молодшому сину принцеси Діани допомагав американський журналіст і письменник Джозефом JR Мерінгер.
«Дуже радий, що люди прочитають точну та повністю правдиву оповідь про моє життя з перших рук», – заявив Гаррі.
Книга з мемуарами принца Гаррі вийде вже наприкінці 2022 року. Усі кошти від продажу книги підуть на благодійність.
Ну що ж, очікуємо на ще одне скандаліті від герцогів Сассекських.
Фото: Getty Images
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