Наомі Кемпбелл знялась у бікіні для Burberry: фото, відео

До речі, супермоделі вже 51 рік, і виглядає вона бездоганно

Burberry представив свою останню колекцію і кампанію TB Summer Monogram, для співпраці британський бренд обрав Наомі Кемпбелл. У новій рекламі прикрас Наомі символізує позачасову та невичерпну енергію.

Щоб втілити задум та показати світові все так, як було задумано, з супермоделлю працював сам головний креативний директор бренду Ріккардо Тіші. Нова кампанія Burberry поєднує в собі цифрову та фізичну реальності.

– Працювати з Ріккардо – це диво. У нього завжди таке унікальне бачення, і йому завжди вдається вивести з мене іншу грань, підштовхуючи мене до того, що я не думаю, що можу робити. Робота з Burberry – це завжди велика честь, – розповіла Наомі.

Що робиться: Наомі Кемпбелл оголилася в метро (ФОТО)

В результаті вдалої співпраці в світ вийшла серія реалістичних компʼютерних зображень, зіставлених із реальними зображеннями Кемпбелл, яка стоїть на архітектурних постаментах, відображених у дзеркальній воді, в різних вбраннях, покритих переплетеними ініціалами TB у літніх кольорах, враховуючи кобальтово-синій, темно-королівський, синій і середньо-сірий.

За словами Ріккардо Тіші, він не міг уявити на місці головної героїні кампейну нікого, крім своєї «неймовірної подруги» Наомі Кемпбелл.

Фото – Getty Images

Читай також:

Секс у чорно-білих тонах: Кендалл Дженнер і Наомі Кемпбелл знялися у крихітних бікіні в новому фотосеті