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Ксенію Мішину запідозрили у таємному весіллі з Олександром Еллертом

Ксенію Мішину запідозрили у таємному весіллі з Олександром Еллертом

Зірки можуть приховувати важливу подію зі свого особистого життя

Нещодавно українські ЗМІ вибухнули новиною про те, що акторка Ксенія Мішина та її обранець автор-сценарист Олександр Еллерт розлучилися. Такі висновки журналісти зробили з посту колишньої холостячки, яка написала «больше не пара». Але наступний знімок Ксенії змусив фанатів задуматися, чи не пише дівчина про колишнього чоловіка і чи не вийшла вона заміж за Олександра.

На фото з останнього свого посту Ксенія Мішина позує на фоні моря у білосніжному костюмі, зібраним у пучок волоссям та блискучими акцентними сережками. Такий аутфіт одразу змусив підписників акторки подумати про таємне весілля. Такі коментарі почали з’являтися під постом, але Ксенія на них не відповідає.

Ксенію Мішину запідозрили у таємному весіллі з Олександром Еллертом

Цікаво, що у той самий період часу Олександр Еллерт також був на морі. Він постив фото та сторіс з тими ж краєвидами, що і Ксенія. Невже в українському шоу-бізнесі на одне подружжя стало більше? Чекаємо нових зачіпок.

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