Ксенію Мішину запідозрили у таємному весіллі з Олександром Еллертом

Зірки можуть приховувати важливу подію зі свого особистого життя

Нещодавно українські ЗМІ вибухнули новиною про те, що акторка Ксенія Мішина та її обранець автор-сценарист Олександр Еллерт розлучилися. Такі висновки журналісти зробили з посту колишньої холостячки, яка написала «больше не пара». Але наступний знімок Ксенії змусив фанатів задуматися, чи не пише дівчина про колишнього чоловіка і чи не вийшла вона заміж за Олександра.

На фото з останнього свого посту Ксенія Мішина позує на фоні моря у білосніжному костюмі, зібраним у пучок волоссям та блискучими акцентними сережками. Такий аутфіт одразу змусив підписників акторки подумати про таємне весілля. Такі коментарі почали з’являтися під постом, але Ксенія на них не відповідає.

Цікаво, що у той самий період часу Олександр Еллерт також був на морі. Він постив фото та сторіс з тими ж краєвидами, що і Ксенія. Невже в українському шоу-бізнесі на одне подружжя стало більше? Чекаємо нових зачіпок.

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