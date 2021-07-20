Джаред Лето показав, як сильно сумує за Києвом (ВІДЕО)

Селебріті показав архівне відео з української столиці

Американський актор та соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето не приховує, що любить Україну та Київ, а тому вже кілька разів приїжджав до нас зі своїми концертами. Але останній раз у нашій столиці Джаред був ще до пандемії коронавірусу і встиг засумувати за мальовничими краєвидами. Принаймні, такий висновок можна зробити з одного з останніх постів зірки в Instagram.

Джаред Лето опублікував архівне відео з Києва, на якому він досліджує столичний Рибальський міст. У ньому він також розповідає історію локації та підкорює найвищі точки мосту.

«Вихідний в Києві два роки тому. Хто хоче зайнятися скелелазінням?» – підписав пост Джаред Лето.

Фото: Getty Images

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