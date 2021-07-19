Таню Муіньо зняла кліп для Cardi B і Normani. Дивимося!

Це вже друга робота українського кліпмейкера з американською артисткою

Пишаємося! Українці Таню Муіньо знову вдалося попрацювати з всесвітньо відомою реп-виконавицею Cardi B. Близько півроку тому кліпмейкер зняла для неї видовищний кліп на пісню Up. Епатажна артистка залишилася у захваті від співпраці з українкою, і знову звернулася до неї за допомогою.

Так, український кліпмейкер Таню Муіньо виступила режисером відеороботи на дуетну пісню Cardi B і Normani – Wild Side. Відвертий кліп, у якому американські артистки постають повністю оголеними, всього за декілька годин зібрав близько 1 500 000 переглядів на YouTube.

Дивись онлайн кліп Cardi B і Normani – Wild Side, який зняла українка Таню Муіньо:

До слова, що не тільки Cardi B залишилася задоволеною роботою із Таню Муіньо. Сама українка теж насолодилася процесом, про що розповіла на офіційній сторінці в Instagram. Вона зазначила, що і Cardi B, і Normani погоджувалися навіть на її найбожевільніші ідеї, і за це кліпмейкер їм дуже вдячна:

«Найкраща божевільна команда! Люблю вас, народ, ми зробили це! Normani – ти така талановита, роботяга… Я вдячна, що мала можливість працювати з тобою! Cardi B – моя любов! Кожного разу, коли ти виступаєш, я втрачаю дар мови!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanu Muiño (@tanumuino)

Читай також:

Ксенія Мішина розірвала стосунки з Олександром Еллертом. Абсолютно неочікувано

«Девочка с каре»: дівчина Волошина Аня Трінчер знялася у кліпі нових зірок TikTok