Міла Куніс не відпустила Ештона Кутчера в космос. Що відбувається?

Дружина не дозволила здійснитися дитячій мрії чоловіка

Нещодавно відомий мільярдер Річард Бренсон шокував усіх тим, що таки полетів у космос на кораблі його компанії Virgin Galactic. Виявилося, що компанію йому хотів скласти і голлівудський актор Ештон Кутчер. Але його дружина Міла Куніс не дозволила чоловіку піти на такий крок. Про це розповів сам Ештон Кутчер в ефірі Cheddar News.

Як з’ясувалося в ході розмови, 43-річний чоловік з самого дитинства мріяв побувати у космосі. І коли з’явилася така можливість, він одразу придбав квиток. Але після розмови з дружиною Мілою Куніс Ештон Кутчер таки повернув квиток. Основною причиною стала відповідальність за виховання маленьких дітей.

«Я повинен був летіти наступним рейсом, але не буду. Однак, в якийсь момент я таки відправлюся в космос», – пообіцяв собі актор.

Фото: Getty Images

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