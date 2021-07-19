Ксенія Мішина розірвала стосунки з Олександром Еллертом. Абсолютно неочікувано

Зірка знову відновила статус холостячки

Наче грім посеред ясного неба. Саме так можна охарактеризувати інформацію про розставання однієї з найобговорюваніших пар в українському шоу-бізнесі – акторки Ксенії Мішиної та сценариста Олександра Еллерта. Так, це правда, зірки більше не разом. Про це Ксенія офіційно заявила у своєму Instagram.

«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на неё бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец», – прояснила все акторка.

Здавалося б, що протягом 10 місяці у Ксенії та Олександра все складалося напрочуд чудово. Але, як бачимо, картинка, яку показують публіці, може значно відрізнятися від реальності. Ксенія Мішина доволі категорична у своєму рішенні, але варто чекати подальшого розвитку подій.

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