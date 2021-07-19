Іраклі Макацарія освідчився своїй молодій коханій?

Дівчина знаменитості заінтригувала фото з каблучкою

Невже на одного відомого холостяка в Україні стане менше? Таке запитання виникає одразу, коли починаєш роздивлятися нове спільне фото Іраклі Макацарія та його дівчини Лізи Чічуа. Шанувальниці кінопродюсера занепокоєні можливими змінами у його сімейному стані.

На фото, яке зараз обговорюють фанати Іраклі, 19-річна дівчина позує в обіймах 36-річного коханого. Ліза одягнена у білосніжну сукню, що викликає ще більші підозри щодо заручин, а Іраклі – у темній сорочці та світлих штанях. На безіменному пальці правої руки дівчини помітно сяє обручка.

Свої стосунки пара ніяк не коментує. А тому і щодо підозр фанатів просто відмовчується. Сподіваємося, що коли прийде час, Іраклі Макацарія офіційно представить Лізу Чічуа у ролі своєї нареченої.

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