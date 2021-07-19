Прем'єри серпня 2021: серіали і фільми, які варто подивитись

Серпень обіцяє бути вже не таким спекотним, як липень. Синоптики прогнозують часті дощі з грозами під час яких не завжди погуляєш. Тож ми придумали ідеальний варіант для проведення часу в такі дні – фільми та серіали. Хутчіше читай наш матеріал, адже на тебе чекають прем’єри серпня.

Фильм «King’s Man: Начало»

Дата виходу: 20 серпня 2021

Жанр: бойовик, фантастика, комедія

Фільм є приквелом до серії фільмів Kingsman. Події фільму відбуваються за часів Першої світової війни. Молодий Конрад у виконанні Харріса Дикинсона намагається допомогти своїй країні під наставництвом агента, якого грає Рейф Файнс. З картини ми дізнаємось як саме формувалось шпіонське агенство King’s Man.

Фільм «Прокляття пікової дами»

Дата виходу: 26 серпня 2021

Жанр: жахи

13-річна Анна (Ава Престон) живе у величезному житловому комплексі разом з мамою, яка важко працювати, щоб зводити кінці з кінцями. Дівчина дружить з трьома 17-річними сусідами – дівчиною і двома хлопцями. Це Кеті, яка часто залишається з нею на ніч поки мама на роботі, а також Себастьян і Метт, які мріють розбагатіти, записуючи ролики для YouTube. Одного разу, гуляючи разом, підлітки стали свідками самогубства. Хлопець стрибнув з даху, а перш ніж померти сказав «пікова дама». Себастьян і Метт прочитали все, що змогли знайти на цю тему, а потім почали підбурювати Анну провести ритуал виклику пікової дами. Спочатку все виглядало так, ніби ритуал не відбувся. Однак незабаром кожен з героїв відчув на собі дію потойбічної гості.

Фільм «Монстри: поворот не туди»

Дата виходу: 5 серпня 2021

Жанр: жахи

Ще одна частина відомої стрічки жахів «Поворот не туди». Історія про те, як важливо знати дорожу та, як один невірний рух може змінити все. Група з п’яти англійських школярів вирушає на навчання до Італії. Одного разу вони вирішують зробити одноденну поїздку з місцевим водієм. Повернувшись з короткої поїздки, вони застрягають в автобусі посеред лісу після того, як таємнича істота атакує їх на дорозі і вбиває водія. Ніч, вони одні посеред пустельної дороги, час іде. І з кожною хвилиною все менше шансів вціліти і врятуватися в протистоянні з невідомим монстром.

Фільм «ІнстаЗірка»

Дата виходу: 12 серпня 2021

Жанр: драма, мелодрама

У Сильвії багато підписників в Інстаграмі. Вона має шикарний вигляд і веде популярний фітнес-тренінг. У мережі її обожнюють, але в житті дівчина самотня. Одного разу в пориві почуттів вона записує дуже особисте відео і зізнається, що у неї немає пари. Відео швидко стає вірусним, і незабаром під вікнами помешкання Сильвії з’являється сталкер.

Фільм «Ремінісценція»

Дата виходу: 12 серпня 2021

Жанр: мелодрама, трилер, фантастика

Події розгортаються у майбутньому. Через незворотні зміни клімату місто Майамі поступово уходить під воду. Ветеран-одинак Ніколас Банністер (Хью Джекман) є експертом у затребуваній царині. Він допомагає своїм клієнтам поринути у спогади. Когось це просто тішить, комусь допомагає встановити важливі, проте забуті факти. Якось до нього звертається Мей (Ребекка Фергюсон), яка просто забула де поклала ключі. Між героями спалахує пристрасть. Проте спогади жінки несуть у собі небезпеку. На поверхню виринають подробиці насильницьких злочинів. Аби зрозуміти в кого ж він закохався, Банністер також занурюється у світ минулого.

Серіал «Пси резервації»

Дата виходу: 9 серпня 2021

Жанр: драма

У центрі сюжету опиняться корінні американці, які живуть в Оклахомі. Свого часу вони проводять борючись з хуліганством, але при цьому самі роблять дрібні злочини та переступають закон в ім’я заповітної мрії – втекти з резервації в сонячну Каліфорнію.

Серіал «Чепелуейт»

Дата виходу: 20 серпня 2021

Жанр: жахи, містика

Чергова екранізація книжок Стівена Кінга. Події розгортаються в містечку, розташованому в штаті Мен (улюбленої Кінгом локації), де мешкає древнє зло – вампіри. Головний герой – капітан Чарльз Бун – важко переживає смерть дружини, але намагається самотужки піклуватися про дітей. Поки невідомо, наскільки разюче серіал буде відрізнятися від роману. Але, якщо ви любите стрічки про вампірів, то вам точно сюди.

Серіал «Американська історія жахів», 10 сезон

Дата виходу: 25 серпня 2021

Жанр: жахи, містика

Ну нарешті фани серіалу-антології дочекались виходу нового 10 сезону! Судячи з тізера і постеру сезону, фанатів чекають страшні розповіді про підводних монстрів. Але насправді це ще не все. В одній зі своїх публікацій в коментарях, творець серіалу Райан Мерфі відповів, що в 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто ніби відразу 2 сезони в одному. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші. Якщо ти ще не дивилась попередні 9 сезонів, обов’язково зроби це! Кожен сезон – абсолютна нова та захоплююча історія.

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