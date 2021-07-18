Новини шоу-бізнесу за тиждень з 12 по 18 липня 2021: Новий кліп Maneskin, малюк Даші Квіткової, зйомки «Секс і місто», Каньє Уест і Ірина Шейк

Найбільш обговорювані новини шоу-бізнесу за тиждень з 12 по 18 липня зібрані в матеріалі Нового каналу! Кожен день зірки придумують, чим здивувати фанів – гучні скандали, відверті зізнання та прем’єри треків: приводів для обговорення багато. Щоб ви нічого важливого не пропустили, ми зібрали найгарячіші новини світу шоу-бізнесу в одній добірці. Новий кліп переможців «Євробачення-2021», рок-групи Maneskin, деталі скандалу навколо Меган Маркл і принца Гаррі, одкровення новоспечених батьків Даші Квіткової та Нікіти Добриніна, нові подробиці про зйомки «Секс і місто» – ці та інші новини читайте просто зараз!

Maneskin випустили кліп

Італійська група Maneskin, яка в травні 2021 стала переможцем пісенного конкурсу «Євробачення», презентувала нову відео-роботу на трек I wanna be your slave. У кліпі красунчик Даміано Давид змінює епатажні образи один за одним, влаштовує запальні танці і цілується. Хочете дізнатися з ким? Детальніше тут.

Марго Роббі більше не Харлі Квін

Після виходу першої частини «Загону самогубців» як тільки мова заходить про яскраву і зухвалу Харлі Квін, перед очима одразу з’являється образ Марго Роббі з різнокольоровими хвостиками і битою в руках. Але днями актриса зізналася, що після трьох фільмів (а скоро в кінотеатрах виходить друга частина «Загону самогубців» з Роббі в головній ролі) вона хоче відпочити від цієї ролі. Що так втомило дівчину, читайте в матеріалі.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками

Новина, яку так чекали шанувальники цієї зіркової пари, нікого не залишила байдужим! Зворушливі знімки малюка блогери відразу ж виклали на свої сторінки – геть забобони і смайлики на обличчях дітей. А як Даша Квіткова та Нікіта Добринін назвали сина і подробиці перших днів життя втрьох, можна дізнатися тут.

Фото: @kvittkova

Нові подробиці зі зйомок «Секс і місто»

Теж чекаєте прем’єру оновленого серіалу? Шанувальники культового проекту «Секс і місто» з нетерпінням стежать за новинами зі знімального майданчика, і актори не втомлюються відкривати нові подробиці сезону. Як відомо, Кім Кетролл, яка в оригінальному серіалі грала Саманту, на жаль, більше не з’явиться в цьому проекті. Причина такого рішення актриси цілком зрозуміла – їй не подобається весь час бути в тіні. Більше фактів про зйомки і фото з майданчика, дивіться на сторінках Нового каналу.

Інтерв’ю Меган Маркл і Принца Гаррі з Опрою номінували на «Еммі»

Якщо ви стежите за новинами королівської сім’ї, то напевно в курсі, який галас піднявся після виходу викривального інтерв’ю Опри Уїнфрі з Меган Маркл і Принцом Гаррі. Організатори престижної премії вирішили, що інтерв’ю настільки цікаве і глибоке, що відправили його в одну з номінацій. У яку саме – можна дізнатися в цьому матеріалі.

Ешлі Грем знову вагітна

Одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі Ешлі Грем поділилася з підписниками в Instagram радісною новиною: вона чекає малюка! Відверте фото вагітної моделі plus size можна побачити тут, а архівні зворушливі знімки оголеної моделі з первістком – в цьому матеріалі.

Ірина Шейк і Каньє Вест більше не разом

Після розставання Каньє Веста з Кім Кардашьян фани зіркової пари довго сподівалися, що їх улюбленці ще одумаються і знову будуть разом. Але чутки про роман Веста і моделі Ірини Шейк не на жарт засмутили шанувальників. Щоправда, переживати, як виявилося, було не варто – пара, так і не оголосивши офіційно про відносини, вже розбіглася. Як думаєте, хто став ініціатором розлучення? Відповідь тут.

«Антитіла» випустили зомбі-кліп з Назаром Задніпровським

Хоча до Хеллоуїна ще три місяці, група «Антитіла» випустила кліп в стилі зомбі-апокаліпсису на трек «Маскарад» з актором серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назаром Задніпровським в головній ролі. Як виглядають артисти та інші герої кліпу з зомбі-макіяжем, дивіться у відео!

Фото: Getty Images

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