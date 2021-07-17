LAUD – Посейдон: прем'єра кліпу!

Саша Чистова знялася у новому кліпі LAUD – «Посейдон». Дивимося!
16 липня український поп-виконавець LAUD презентував нову відеороботу на хіт «Посейдон». Головною героїнею атмосферного відео стала популярний Insta– і YouTube-блогер, володарка премії World Bloggers Awards-2019 Саша Чистова.
Дивися онлайн кліп LAUD – «Посейдон» – із Сашою Чистовою у головній ролі:
– Я вже давно спостерігаю за діяльністю Саші Чистової, милуюся її красою… Моїй радості не було меж, коли дізнався, що Саша зніметься в відео на мою пісню «Посейдон»! – поділився LAUD. – Саме таку дівчину я уявляв, коли записував сингл – одночасно ніжна і вибухова, глибока і суперечлива. Я задоволений цією співпрацею, в результаті у нас вийшло відео про життя прекрасної дівчини, яке хочеться переглядати…
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Нагадаємо, реліз синглу «Посейдон» відбувся наприкінці березня. Автором музики та слів виступив музикант Дмитро Нечепуренко aka Dredlock, який раніше працював з LAUD над його хітом «Грязные танцы».
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