Оля Полякова: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Оля Полякова

Кар’єра: співачка, телеведуча

Дата народження: 17 cічня 1984 року

Сімейний стан: одружена

Оля Полякова – українська співачка, виконує пісні в стилі суперпоп. Деякі шанувальники називають її «Української Леді Гагою». Фірмові фішки Полякової – епатажну поведінку і високі кокошники на голові. Вона побудувала блискучу кар’єру і міцну сім’ю.

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Дитинство

Ольга Юріївна Полякова народилася в Центральній Україні, у Вінниці. Її батьки познайомилися під час навчання в медінституті. Але батько дівчинки віддав перевагу музичну кар’єру, і часті від’їзди стали причиною розставання. Пізніше у Ольги з’явився вітчим, який на посаді дипломата налагоджував зв’язок СРСР з Кубою. Він підтримував дружні стосунки з Фіделем Кастро і Пабло Ескобаром. Сім’я поїхала на Острів свободи, коли їй було всього 2 роки.

В школу юна співачка пішла в Києві. Тут дівчинка і почала кар’єру. Вона знялася в декількох серіях знаменитого «Єралашу». А ще у неї виявився хороший голос і чудовий слух, тому батьки відвели дочку в музичну школу. Юна співачка вступила до Київського університету культури, де вибрала естрадний вокал. Також Полякова відвідувала співочі заняття в Київській консерваторії, після чого дівчині вручили диплом оперної виконавиці. Сьогодні у Ольги рідкісний діапазон практично в 4 октави.

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Початок кар’єри

Її першим продюсером була Ірина Ковальська, у співпраці з якою Ольга записала перший альбом і кілька кліпів. До платівки «Приходь до мене» увійшли 11 композицій, але популярності досягти не вдавалося. Як розповідає сама співачка, голосним акордом її навчального періоду став майстер-клас у Сета Рікса, відомого тим, що він викладав вокал таким зіркам, як Майкл Джексон, Уїтні Х’юстон і Мадонна.

Разом з новими знайомствами артистка змінила продюсера і стала підопічною Олександра Ревзіна. Але співпраця виявилося швидкоплинним. Незабаром просуванням Олі зайнявся Юрій Барибін, який удосконалив імідж співачки, несучи до нього риси кукольности багато в чому за рахунок використання суконь в стилі baby doll.

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Перший хіт

У 2008 році публіка вперше почула хіт «Суперблондинка», після виходу якого Ольга почала називати себе саме так.

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Поява кокошника

Що стосується знаменитої «фішки» Ольги Полякової в вигляді кокошника, то він з’явився в 2012-му після успішної співпраці з гендиректором музичної компанії EA Secret Service Михайлом Ясинським. У цьому колоритному старовинному прикрасі Ольга з’явилася в хіті Russian Style. Деталь гардеробу ідеально вписалася в стиль співачки. Для виступів артистки дизайнери створювали кокошники, які виглядали як твори мистецтва. Ряд моделей досягав аж 17 кг. У створенні кокошников використовувалися стрази, пір’я, кристали, квіти і дизайнерські елементи.

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Ще хіти Олі Полякової

Через рік плодом співпраці Ольги Полякової та продюсера Олексія Потапенка, більш відомого під псевдонімом Потап, став сингл «# Шльопанці», після чого співачка порадувала шанувальників черговим хітом в стилі суперпоп «Люлі». Кліп на цю пісню додав рейтингів артистці – на хостингу YouTube відео подивилися 6 млн користувачів.

Далі був ще один хіт – «Любовь-морковь», його Полякова представила в 2015 році. А в липні «Суперблондинка» випустила пісню «Перше літо без нього».

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Другий альбом

На початку 2017 року співачки випустила другий альбом під назвою «шльопати шльопанці». А вже у вересні 2017 Полякова порадувала шанувальників черговим хітом «Колишній».

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«Найкрасивіша»

На церемонії вручення премій від видання Viva! 2018 року Оля отримала нагороду в номінації «Найкрасивіші».

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Третій альбом співачки

Реліз чергового альбому «Королева ночі» відбувся в лютому 2019 року. Напередодні був випущений промосінгл «Коханка», створений в жанрі балади. Композиція була відзначена премією «YUNA-2020» в категорії «Кращий естрадний хіт».

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Оля Полякова – телеведуча

Творча біографія Ольги Полякової – це не тільки пісні, а й телешоу, в яких артистка зарекомендувала себе як учасниця або ведуча. За участю співачки свого часу виходили телепередачі на каналах «1 + 1», «М1» та Новому каналі.

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Особисте життя

Історія кохання знаменитої блондинки така ж щаслива, як і її творча кар’єра. У 2003 році Олю запросили співачкою на День народження великого підприємця – Вадима. Хоча чоловік був одружений, він не зміг встояти перед красою 19-річної Ольги і незабаром розлучився з дружиною. У 2004 році Оля і Вадим одружилися. Перша дочка Марія народилася через рік після весілля. Друга дочка народилася через шість років, її назвали Алісою. Зараз чоловік є продюсером Олі, а вона називає його ідеальним чоловіком, підкреслюючи, що саме його віра в неї допомогла їй стати зіркою.

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You-Tube канал

У 2020 році, коли почалася пандемія коронавируса, артистка запустила власний You-Tube канал, куди почала викладати відео пісень і вести рубрику «Полявіденіе». А в 2021 році вона створила ряд веб-шоу «Васадулі вагароде» в своєму Instagram, де в жартівливій формі описує будні сільського життя, в тому числі і смачні рецепти.

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