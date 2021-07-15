Марго Роббі відмовляється від ролі Гарлі Квінн. Подробиці

Селебріті втомилася від крейзі суперлиходійки

Голлівудська акторка Марго Роббі заявила, що більше не буде грати роль Гарлі Квін. Як зізналася сама зірка, робота над персонажем забирає багато сил та енергії. Про це акторка розповіла в інтерв’ю для видання Entertainment Weekly.

Три фільми у ролі Гарлі Квін – цього стало достатнього для Марго Роббі, аби попрщатися з героїнею кіновсесвіту DC.

«Я подумала: «Ух, мені треба відпочити від Гарлі Квінн, бо вона нереально втомлива». Я не знаю, коли ми побачимося з нею наступного разу», – поділилася Марго.

Остаточну крапку у своїх кіностосунках з Гарлі Квін Марго Роббі не поставила, залишивши фанатам надію перед виходом продовження фільму «Загін самовбивць».

Фото: Getty Images

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