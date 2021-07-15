Періс Хілтон запускає власне кулінарне шоу на Netflix

Гламурна білявка вирішила готувати смаколики на стрімінговій платформі

Вже 4 серпня 2021 року на Netflix вийде шоу «Cooking With Paris». Це буде шість півгодинних епізодів, де ефектна білявка готуватиме все від солодкого до соленого.

«Cooking With Paris» натхненний її однойменною відео на YouTube, яке стало вірусним в січні 2020 року, коли Хілтон приготувала лазанью вдома. На сьогоднішній день відео набрало більше 5 мільйонів переглядів.

Фото – Getty Images

Читай також:

Періс Хілтон придбала своїй собачці брендову сумку. ФОТО