Більше не секрет: Як Даша Квіткова та Нікіта Добринін назвали свого первістка?
Зірки офіційно познайомили малюка з підписниками
Зоряна пара молодих батьків Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розсекретили ім’я свого першого сина, який з’явився на світ 13 липня. У своєму Instagram подружжя представило первістка підписника.
Даша та Нікіта не стали особливо звертати увагу на тренд називати дітей закордонними іменами. Тому обрали для сина доволі українське ім’я – Лев.
«Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви», – написав Нікіта Добринін.
Також учасники 9 сезону шоу «Холостяк» опублікували перші кольорові фото малюка. Просто мімімі!
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