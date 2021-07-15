Джіджі Хадід прикрасила обкладинку Harper’s Bazaar в образі чоловіка (ФОТО)

Селебріті приміряла на себе маскулінність

Відома супермодель Джіджі Хадід стала обличчям серпневого номера Harper’s Bazaar, поставши на обкладинці в образі чоловіка.

Для Джіджі Хадід це перевтілення стало найсміливішим за всю кар’єру. Таким чином дівчина довела, що здатна транслювати різні образи та меседжі, а не лише ті, до яких звикла її аудиторія.

На обкладинці Harper’s Bazaar Джіджі постала в блейзері та смугастій чоловічій сорочці Gucci з розпущеним волоссям. А ось розворот cover-story виглядає набагато маскулінніше. Адже дівчина вдягнула чоловічу перуку та затягнула класичну краватку. Ділові костюми були надані брендом Raf Simons and Dries Van Noten. Сміливий крок!

Фото: Getty Images

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