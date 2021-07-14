Кліп гурту BTS встановив новий рекорд на YouTube

Корейські зірки знову взірвали відеоплатформу своїм хітом

Найвідоміший k-pop гурт BTS встановив новий рекорд YouTube, зібравши величезну кількість переглядів свого нового кліпу на трек Permission to Dance. Хлопцям знадобилося всього два дні, щоб пісня набрала більше 100 мільйонів переглядів.

У новому кліпі BTS запросили взяти участь людей різних вікових груп, професій і національностей. Цікаво, що у кліпі усі постали у медичних масках, які в кінці зняли. Мабуть, таким чином хлопці налаштовують усю планету на позитив та завершення пандемії.

Для BTS це всього третій англомовний трек. Один з композиторів пісні став британський співак Ед Ширан. Зараз пісня займає перші сходинки у чартах 92 країн світу.

Фото: Getty Images

Читай також:

Дівчинка, яку краще не злити, у тизері мультфільму «Я – Панда»

Тіна Кароль представила кросівки власного бренду