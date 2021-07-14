Ешлі Грем вагітна вдруге

Зірка зробила сюрприз своїм шанувальникам

Американська плюс-сайз модель Ешлі Грем шокувала своїх підписників в Instagram, неочікувано зізнавшись, що вагітна другою дитиною.

Ешлі Грем опублікувала фото, на якому видно, що народжувати зірці вже доволі скоро. Свій пост селебріті підписала так: «Минулий рік був сповнений крихітних сюрпризів, великих прикростей, різних починань та нових історій. Я тільки починаю усвідомлювати та задумуватися, що для нас означає наступна глава ❤️».

Для моедлі Ешлі Грем та її чоловіка фотографа Джастна Ервіна це буде друга спільна дитина. У січні 2020 році у пари народився син.

Фото: Getty Images

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