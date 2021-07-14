Я – панда: дивитися офіційний тизер

Студія Pixar спільно з Disney представила тизер мультфільму «Я – панда».

«Я – панда»: дивитися тизер онлайн

Новий анімаційний фільм розповість історію дівчинки Мей Лі. Нещодавно їй виповнилося 13 років, і відтоді кожного разу, коли Мей злиться або хвилюється, перетворюється на величезну червону панду. І, може, б вона не перетворювалася на неї так часто, якби не мама, яка намагається контролювати кожен її крок.

За допомогою цього мульту студії Pixar і Disney піднімуть важливу тему стосунків батьків та дітей, а також свободи особистості. Режисером виступила Домі Ши.

Прем’єра мультфільму «Я – панда» запланована на весну 2022 року.

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