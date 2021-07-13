Гайді Клум опублікувала абсолютно голе фото. Настільки гаряча, що обпікає

Селебріті показала, як модель може виглядати майже у 50 років

Німецька супермодель Гайді Клум навіть після сорока продовжує вражати своїм виглядом. Вона любить публікувати інтимні фото час від часу, щоб нагадати шанувальникам, що таке справжня краса і що вона не залежить від віку. Саме тому у спекотні літні деньки Гайді підігріває градус ще вище і викладає знімок, на якому позує абсолютно оголена.

У своєму Instagram 48-річна супермодель похизувалася сексуальним тілом на чорно-білому фото. На ньому Гайді позувала на шезлонзі, прикриваючи оголені груди рукою та частиною рушника.

«Сьогодні було гаряче», – підписала пост модель.

Що тут сказати? Гаряче було так, що просто таки обпікало, коли лайкали цю фоточку.

Фото: Getty Images

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