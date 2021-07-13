Прем'єри літа 2021: серіали і фільми, які всі чекають

Літо-2021 не залишить тебе без захоплюючих прем’єр фільмів та серіалів! Ти поринеш у атмосферу детективів, відчуєш присмак небезпеки, відчуєш холодок на шкірі та вдосталь насмієшся. Новий канал підготував для тебе круті прем’єри фільмів і серіалів літа 2021 року.

«Чому жінки вбивають» 2 сезон

Дата виходу: 3 червня 2021 року

Жанр: комедія, драма, кримінал

У головних ролях: Еллісон Толман, Нік Фрост, Лана Паррілла, Б. К. Кеннон, Джордан Крісті, Меттью Даддаріо, Вероніка Фалькон, Вірджинія Вільямс, Джессіка Філліпс, Айлін Галиндо, Керрі О’Меллі.

Перший сезон серіалу отримав шалену популярність і з моменту його прем’єри минуло вже два роки (серпень 2019 року). У другому сезоні шанувальники дізнаються про нових героїнь, нові пари, нові проблеми і способи вбивств. Хоч у кожної героїні буде своя історія, але дещо їх буде об’єднувати. Одна з історій присвячена парі, чий шлюб виявиться під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Події відбуватимуться в 1949 році. У другому сезоні ми таки дізнаємося, що змушує жінок вбивати.

«Ласун: хлопець з оленіми рогами» 1 сезон

Дата виходу: 4 червня 2021 року

Жанр: фантастика, пригода, драма

У головних ролях: Нонсо Анозі, Крістіан Конверт, Аділь Ахтар, Стефанія Оуен, Даня Рамірес, Алізе Веллані, Уїлл Форте, Джеймс Бролін, Міа Артеміс, Ніл Сенділендс.

Чи подобаються вам фільми про період постапокаліпсису? З цим серіалом ви точно їх полюбите! В ньому розповідається, як дивна мутація змінила людей і тварин. Серед мешканців Землі з’явилися дуже дивні створіння. Гес – хлопчисько з оленячими рогами. Цей хлопчина все своє життя провів на рідній фермі, бо батько забороняв йому залишати рідні локації. Після смерті батька хлопчик вперше вирішив вибратися назовні, щоб знайти нарешті довгоочікувану свободу і зрозуміти, що ж насправді відбувається в цьому світі. Хлопець знайомиться з Джепардом, який обіцяє його відвести в заповідник. Разом вони виявляються вплутані в низку захоплюючих пригод. Гесу належить зіткнутися з самими різними жахами нового світу.

«Локі» 1 сезон

Дата виходу: 9 червня 2021 року

Жанр: фантастика, пригода

У головних ролях: Том Хіддлстон, Софі Ді Мартіно, Річард Е. Грант, Gugu Mbatha-Raw, Вунмі Моссак, Оуен Вілсон, Еріка Коулмен, Саша Лейн, Люсіус Бастон мол.

Влітку на нас чекає черговий захоплюючий міні-серіал (з 6 епізодів) про супергероїв Marvel. Події серіалу, заснованого на однойменних коміксах, переплетені з іншими фільмами всесвіту Marvel. Роль головного героя знову виконає Том Хіддлстон, якому вдається так майстерно втілити хитрого і підступного Локі.

Цей серіал – своєрідне продовження подій фільму «Месники: Фінал». Підступний Локі захоче змінити всю історію людства, подорожуючи в часі. Що з цього вийде? Маса вражень і яскравих епізодів!

«Еліта» 4 сезон

Дата виходу: 18 червня 2021 року

Жанр: трилер, драма, кримінал

Лас-Енсінас – елітна школа, в якій навчаються діти з дуже багатих і престижних сімей. Сюди потрапити нелегко, а дітям з бідних сімей або навіть із середнім достатком – шлях в Лас-Енсінас заборонений. Але три підлітка отримують стипендію для навчання в цій найпрестижнішій школі Іспанії після того, як їх школу закривають. Звичайно, новачків не приймають в елітне суспільство, студенти роблять все, щоб новоприбулі самі відмовилися від навчання тут. Але Самуель, Наді і Крістіан не згодні здаватися і мають намір залишитися в школі. Їм доводиться пройти через багато труднощів, включаючи цькування і залякування. Конфлікт одного разу переростає в вбивство… В четвертому сезоні на глядачів чекають нові захорплюючі історії.

«Статеве виховання» 3 сезон

Дата виходу: літо 2021 року

Жанр: комедія, драма

У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс

Серіал «Сексуальне виховання» розповідає історію шістнадцятирічного підлітка Отіса. Він переживає складний період у житті, коли гормони бурлять, а мама секс-терапевт не соромиться ставити незручні запитання. Будучи обізнаним теоретично у сексуальних питаннях, Отіс зі своєю однокласницею Мейв відкриває в школі підпільні курси сексуального виховання.

«Історія Лізі» 1 сезон

Дата виходу: 4 червня 2021

Жанр: детектив, драма, жахи

У головних ролях: Джуліанна Мур, Дженніфер Джейсон Лі, Джоан Аллен, Дейн ДеГаан, Клайв Овен, Санґ Кенґ

Головна героїня цієї історії, жінка на ім’я Лізі, є вдовою популярного в своїй країні письменника Скотта Лендона. Цей автор залишив після себе величезну спадщину і завжди вважався одним з найбільш затребуваних представників творчого спрямування, однак при всьому при цьому Лізі завжди здавалося, що вона зовсім не знає свого коханого чоловіка. Дівчина починає розбиратися в подіях минулого, щоб зрозуміти, що насправді приховував її супутник по житті. Для неї розкриття таємниць чоловіка стає справою всього життя. Для себе Лізі дізнається надто багато. Але що ж буде далі?

Фільм «King’s Man: Початок»

Дата виходу: 20 серпня 2021

Жанр: бойовик, фантастика, комедія

У головних ролях: Харріс Дікінсон, Рейф Файнс, Даніель Брюль, Рис Іванс, Меттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Том Холландер, Джимон Хонсу, Стенлі Туччі

Фільм є приквелом до серії фільмів Kingsman. Події фільму відбуваються за часів Першої світової війни. Молодий Конрад у виконанні Харріса Дикинсона намагається допомогти своїй країні під наставництвом агента, якого грає Рейф Файнс. З картини ми дізнаємось як саме формувалось шпіонське агенство King’s Man.

Фільм «Час»

Дата виходу: 22 липня 2021

Жанр: трилер

У головних ролях: Елайза Сканлен, Вікі Кріпс, Еббі Лі, Томасіна МакКензі, Руфус Сьюелл, Ембет Девідц, Алекс Вулф, Гаель Гарсіа Берналь, Кен Люн

Джек і Кейт з двома дітьми відправляються на відпочинок на віддалений тропічний пляж. Хотіли б бути серед такої краси самі, але тут є й інші відпочивальники. Навіть більше – тут речі тих, хто був на пляжі раніше. Дуже скоро атмосфера перестає бути безтурботним. Кожен помічає щось дивне, але найстрашніше це те, як швидко плине тут час. За лічені години маленькі діти перетворилися на дорослих, а обличчя дорослих вкрилися глибокими зморшками. Якщо вони не знайдуть способу забратися звідси, в цей день стане останнім в їхньому житті.

Фільм «Прокляття пікової дами»

Дата виходу: 26 серпня 2021

Жанр: жахи

У головних ролях: Деніел Кеш, Ава Престон, Джемі Блох, Ерік Осборн, Кейлен Ом

13-річна Анна (Ава Престон) живе у величезному житловому комплексі разом з мамою, яка важко працювати, щоб зводити кінці з кінцями. Дівчина дружить з трьома 17-річними сусідами – дівчиною і двома хлопцями. Це Кеті, яка часто залишається з нею на ніч поки мама на роботі, а також Себастьян і Метт, які мріють розбагатіти, записуючи ролики для YouTube. Одного разу, гуляючи разом, підлітки стали свідками самогубства. Хлопець стрибнув з даху, а перш ніж померти сказав «пікова дама». Себастьян і Метт прочитали все, що змогли знайти на цю тему, а потім почали підбурювати Анну провести ритуал виклику пікової дами. Спочатку все виглядало так, ніби ритуал не відбувся. Однак незабаром кожен з героїв відчув на собі дію потойбічної гості.

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