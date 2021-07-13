Даша Квіткова народила малюка для Нікіти Добриніна. Дивися перші фото

Зірки надзвичайно раді поповненню у родині та вже провели першу фотосесію

Радісна новина – тепер в українському шоу-бізнесі стало на одному пару зіркових батьків більше. Сьогодні, 13 липня, учасники 9 сезону шоу «Холостяк» Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками! Про це у своєму Instagram повідомила сама молода матуся.

Даша та Нікіта вже встигли провести невеличку фотосесію з малюком прямісінько у пологовому будинку. Зворушливі кадри теж можна подивитися в Instagram дівчини.

«Сьогодні наші серця заново народилися. О 9:51 народився наш син», – написала під фото Даша Квіткова.

Ім’я малюка молоді батьки поки не розкривають. Але розповіли, що при народженні син важив 3 760 грам та був зростом 56 сантиметрів. Пологи пройшли успішно. Мама та дитина почуваються добре.

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