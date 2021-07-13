Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)

Будь-яке свято створюють люди! І у випадку з Atlas Weekend це не тільки команда фестивалю, яка пропрацьовує кожну деталь івенту, а й гості. Кожен з тих, хто відвідав хоча б один день Atlas Weekend 2021, став важливою частиною цього масштабного івенту і назавжди залишиться в історії!

Ми зібрали трохи фото фестивальників, і нам здається, що емоції на знімках передають атмосферу Atlas Weekend на всі сто відсотків!

Потап і Позитив поцілувалися під час виступу на Atlas Weekend (ВІДЕО)

MELOVIN поцілувався з хлопцем на сцені Atlas Weekend 2021 (Фото та відео)

Шукайте себе і своїх друзів на фото!