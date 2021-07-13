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Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)

Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)

Будь-яке свято створюють люди! І у випадку з Atlas Weekend це не тільки команда фестивалю, яка пропрацьовує кожну деталь івенту, а й гості. Кожен з тих, хто відвідав хоча б один день Atlas Weekend 2021, став важливою частиною цього масштабного івенту і назавжди залишиться в історії!

Ми зібрали трохи фото фестивальників, і нам здається, що емоції на знімках передають атмосферу Atlas Weekend на всі сто відсотків!

Потап і Позитив поцілувалися під час виступу на Atlas Weekend (ВІДЕО)

MELOVIN поцілувався з хлопцем на сцені Atlas Weekend 2021 (Фото та відео)

Шукайте себе і своїх друзів на фото!

Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО) Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)

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